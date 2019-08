Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, şempanzelerin daha ferah bir ortama kavuşması için yaklaşık bir yıl önce 5 dönümlük alanda yapımına başlanan Şempanze Adası'nın inşaatında sona gelindi.

Aralarında hayvanat bahçesinin maskotu olan "Can"ın da bulunduğu 8 şempanze, ay sonunda yeni yuvalarına kavuşacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, Şempanze Adası'nın yapımı için yaklaşık bir yıl önce karar aldıklarını ve inşaatının sonuna geldiklerini söyledi.

Şempanze Adası'nın 2 bölümden oluştuğunu anlatan Özsöyler, şöyle konuştu:

"Şempanze Adası, hayvanların yazlık ve kışlık barınakları olmak üzere 2 bölümden oluşuyor. Yazlık bölüm özellikle çim alanlardan ve sosyal donatı alanlarından oluşmaktadır. Burayı daha fazla hareket edebilecekleri oyun gruplarıyla dizayn ettik. Çevre düzenlemesi bittikten sonra ağustos ayının sonuna doğru şempanzelerimizi getireceğiz. Şempanzelerin barındığı yer, küçük bir yerdi. Yeni alanları çok daha geniş, yaklaşık 5 dönüm. Burada hem daha fazla çoğalma olanakları, daha fazla oyun grupları ve kendileri için daha fazla hareket alanları bulunmakta."

Şempanzelerin yeni yuvası

Ziyaretçilerin hayvanlarla sanki temas ediyormuşcasına hissedecekleri bir ortam oluşturduklarını anlatan Özsöyler, "Eski barınağımızda fens telleri olduğu için görüntü kirliliğine neden oluyordu. Bu yüzden cam dizayn ettik. Bu dünyada da uygulanan bir sistem. İnşallah yakın bir zamanda ağustosun sonuna doğru şempanzeleri buraya transfer edeceğiz" dedi.

Celal Özsöyler, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde doğan şempanze "Can"ın da ziyaretçilerin ilgisi çektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Şempanze Can, bahçemizin maskotu. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de maskotu, kendisi de çok seviyor. Can burada dünyaya geldi, sezaryenle doğum yaptırdık. Annesi kendisine bakmayınca, bakıcı arkadaşlarla birlikte birebir evimize götürerek ilgilendik. Şu anda Can 3,5-4 yaşına geldi. Can da bakıcısına ve bize çok alıştı. Gelen ziyaretçilere çok alıştı. İnsanlarla iç içe yaşamayı çok seviyor."

Kaynak: AA