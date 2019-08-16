Uçakta gerçekleşen doğumlarda herkesin aklında beliren soru şu: Bebek hangi ülkenin vatandaşı olacak?

Uçakta doğan bebeğin dünya vatandaşı olacağı ve tüm ülkelere vizesiz girebileceği söylentisi bir şehir efsanesinden ibaret...

İhtimaller çeşitlilik gösteriyor

Bebeğin vatandaşı olacağı ülke kimi zaman uçağın kalktığı yer, kimi zaman da iniş yapılacak ülke oluyor. Bazı durumlarda da bebek hangi ülkenin hava sahasında doğduysa, o ülkenin vatandaşı oluyor.

Doğum hangi ülkenin sınırında ise o ülkenin kuralları geçerli

Doğum, hangi ülkenin sınırları içinde gerçekleştiyse o ülkenin kuralları geçerli. Örneğin; Türkiye, vatandaşlık için çocuğun anne ya da babasının Türk vatandaşı olması şartını arıyor. Birçok Avrupa ülkesi de aynı şartları uyguluyor.

ABD ise kendi toprakları içerisinde doğan çocuklara anne ve baba şartı aramadan vatandaşlık hakkı verebiliyor.

Uçakta doğan çocuğun doğum yerine ne yazılıyor?

Bir diğer mesele ise uçakta doğan çocuğun doğum yerine ne yazılacağı... Birleşmiş Milletler mevzuatına göre, uçak doğum sırasında ya da sonrasında hangi ülkeye indiyse çocuğun nüfusuna doğum yeri olarak o ülke yazılıyor. Fakat bu konuda bağlayıcı bir yaptırım yok.

Uçakta doğanlar, ömür boyu bedavaya mı uçuyor?

Peki, uçakta doğanlar, ömür boyu bedavaya mı uçuyor? Böyle bir kural yok. Ancak bazı havayolu şirketleri uçakta doğanlara jest yaparak ömür boyu bedava uçuş kolaylığı sağlıyor.

Kaynak: TRT Haber