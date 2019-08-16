Sık sık yaptığı icatlarla adından söz ettiren Batmanlı Mucit Abdurrahim Suçin, bu kez altında 300 kişinin barınabileceği 100 metrekarelik dev şemsiye icat etti.

Vatandaşların defin işlemleri sırasında kullanabileceği defin şemsiyesi bünyesinde dua okunurken imamların kullanabileceği ses sistemi, çevreyi aydınlatan projektörlerin yanı sıra, yaz sıcağından koruyan klima sistemi ve kışın soğuklarda kullanılacak ısı sistemi de bulunuyor.

Defin şemsiyesini yaklaşık 15 günde tamamladağını söyleyen Abdurrahim Suçin, şöyle konuştu:

"Kış ayında bizim bir yakınımız vefat etikten sonra buraya getirdik bazı zorluklarla karşılaştık, o zaman bu defin şemsiyesini yapmaya karar verdim. Bu şemsiye fırtına ve rüzgara maruz kalınmaması için boşken kapanabiliyor. Vatandaş buraya defin işlemi için geldiği zaman kumandaya basıp açabiliyor. Yaklaşık 250-300 insan altına girebiliyor. Hem güneşten korunmak hem de yağmurdan korunmak için ses sistemi var içinde. Gece olduğu zaman ışıklandırması var. Maliyeti yaklaşık 45 bin TL."

Haber: Şirin Yılmaz