Onun yeşil tutkusu öyle büyük ki, ömrünü ağaç dikmeye, Türkiye'yi yeşillendirmeye adadı. Ağaç sevgisi hiç bitmedi.

Türkiye'nin farklı illerinde yıllarca orman yüksek mühendisi olarak görev yapan 92 yaşındaki Muhterem Okutur, toprakla buluşturduğu milyonlarca fidanla çevresindekilere örnek oluyor.

Yeşil dede olarak tanınan Okutur, görev yaptığı her yerde, ağaç sayısının artırılması için mesai harcadı. 27 yıllık çalışma hayatında milyonlarca fidan ekti.

Muhterem Okutur'un, yeşile verdiği önem karşılıksız kalmadı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, kendisine 2009 yılında üstün hizmet madalyası verdi.

Hayatı kitap oldu

Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı da, hayatını kitap haline getirdi.

Yeşil dedenin ilerleyen yaşına rağmen yeşile olan sevdası sürüyor. Yaz aylarını ailesiyle birlikte Hatay'ın Arsuz ilçesinde geçiren Okutur, ağaçlandırma çalışmalarını hala sürdürüyor.

Ağaçsız bir yer gördüğü zaman üzüldüğünü ve bir an önce burayı ağaçlandırmak için girişimlerde bulunduğunu belirten Muhterem Okutur, şunları söyledi:

"Ağaç gördüğümde kendimden geçerim. Bir yere bir fidan daha dikeyim, benim yaşantım budur. Nerede boş yer görsem hemen fidan dikerim. Çalıştığım her yerde, nerede bozuk yer var oraya orman dikmeye kalktım. Mülkiyeti kimin olursa olsun, boş yer görürsem ağaç dikerim. Her yerde ilgi görüyorum. Büyük fidanlıklar da küçük fidanlıklar da kurdum. Kurduğum fidanlıklarda kaliteli fidan yetiştirdim."

Kaynak: TRT Haber