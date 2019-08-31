Sayıları günden güne azalan göçerler, Toros Dağları eteklerinde varlıklarını sürdürmeye çalışıyor. Bu kültürü yaşatan ailelerden biri de Uçar ailesi.

Küçükbaş hayvanları için yılda iki kez yer değiştiren Uçar ailesi, nisan ayı sonunda yola çıktıkları Mersin’in Gülnar ilçesinden, yaz mevsimini geçirdikleri Hadim ilçesine 40 günde ulaştı.

Anadolu'daki yüzlerce yıllık Yörük geleneğini sürdüren ve sayıları gittikçe azalan Sarıkeçili Yörüklerinden 6'sı yetişkin, 2'si çocuk 8 kişilik Uçar ailesi, Hadim'de 4 ayrı kıl çadır kurdu.

Geçimini hayvancılıktan sağlayan Uçar ailesinin yetişkin fertleri, yaklaşık bin 200 keçi ve oğlak besliyor. Ailenin yaşça küçük olanları ise işlerinde büyüklerine yardımcı olmaya gayret ediyor.

Günün neredeyse tamamını keçi ve oğlaklarla ilgilenerek geçiren ailenin yaşamı, zorlu sabah mesaisiyle başlıyor.

Atalarından miras

Ailenin en büyüğü 61 yaşındaki Ali Uçar, atalarından miras kalan konargöçer kültürünü yaşatmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Eşi ve 2 çocuğuyla bu kültürü devam ettirmeye çalıştıklarını anlatan Uçar, şöyle konuştu:

''Buraya Mersin'den 40 gün süren bir yolculuğun ardından gelebildik. Her zaman Hadim’in bu bölgesine geliyoruz. Göçebe yaşantımız anlatmakla bitmez. Yaşantımız, atadan, dededen kalmış, aynı yaşantıyı sürdürüyoruz. Kendi işim, kendi malımla dağlarda yaşıyorum Allah’a şükür. Bulunduğumuz yayla, eskiden Ağıççı Mahallesi'ne bağlıydı. Şimdi ise Dürgenler Mahallesi'ne bağlandı. Buradaki köy halkı da bizi sevip sayıyor. Biz de onlardan memnunuz.''

Kaynak: AA