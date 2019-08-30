30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Çanakkale Boğazı'nda yüzme yarışları yapıldı.

Yarışlar, Eceabat kumsalı ile Çimenlik Kalesi arasında gerçekleşti.

170'i Amerika Birleşik Devletleri'nden olmak üzere çok sayıda ülkeden 682 sporcu yarıştı.

Manş Denizi'ni 11 saat 29 dakikalık dereceyle en kısa sürede geçen Türk kadını unvanına sahip İzmirli sporcu Bengisu Avcı, 50 dakika 35 saniye ile kadınlarda birinci oldu.

Erkeklerde birincilik madalyasını 44 dakika 25 saniyelik dereceyle Oğuz Çam aldı.

Yarışmada, engelli sporcular da kulaç attı.

Sporcuların güvenliği için Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Kaynak: TRT Haber, AA