Kaçkar Dağları'nın Erzurum'un İspir ilçesi kesiminde bulunan yaklaşık 4 bin rakımdaki Yedigöller, muhteşem doğası ve gölleriyle dikkat çekiyor.

Tertemiz havası ve yazın bile erimeyen karların oluşturduğu manzarasıyla hayranlık uyandıran Yedigöller, dağcılık, kamp ve günübirlik doğa gezisi gibi etkinliklerin vazgeçilmez adresi haline geldi.

Yedigölller, ziyaretçiler tarafından "gökyüzüne komşu yer" olarak biliniyor.

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Yedigöller'in sadece Anadolu'nun değil, dünya coğrafyasının da istisna noktalarından olduğunu söyledi.

Coşkun, Anadolu coğrafyasındaki her noktanın kıymetli olduğunu belirterek, kendilerinin özellikle İspir ilçesi ve Kaçkar Dağları'nın güneye bakan tarafıyla turizm açısından ilgilendiklerini söyledi.

"Yedigöller'de kışın bile güneş var"

Karadeniz'e göre Yedigöller'de yılın büyük çoğunluğunda güneşli havanın hakim olduğunu aktaran Coşkun, şöyle konuştu:

"Yedigöller'de kış aylarında bile güneş var. Kaçkar Dağları'nın arkasında Ayder Yaylası ve Fırtına Deresi var. Yerelde Yedigöller'in bilinirliğini artırmak adına biraz eksik kaldığımızı düşünüyorum. Bu eksikliği kapatmak adına bu önümüzdeki süreçte büyük gayret içerisine gireceğiz. Yayla turizmi açısından Yedigöller'in en az Ayder kadar önde olmasını istiyoruz. Çünkü coğrafi ve doğal imkanları bakımında Ayder Yaylası'ndan çok çok önünde olan Yedigöller mevkinin yayla turizminin Türkiye'de marka olacağına inanıyorum. Bunu yaşayıp hep birlikte göreceğiz."

Kaynak: AA