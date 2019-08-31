Tarihi Behzat Çarşısı'nda ayakkabı tamirciliği yapan 51 yaşındaki İlhan Özarslan, 20 yıl önce hobi olarak Tokat'a özgü aynalı çarık üretimine başladı.

Arkadaşlarının "Doktor İlhan" olarak hitap ettiği Özarslan, daha sonra deriden yaptığı aynalı çarıkları hediyelik eşya boyutunda üretti.

Özarslan, ürettiği çeşitli boylardaki çarıkları İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş'a gönderiyor.

Ayda binin üzerinde aynalı çarık üreten Özarslan, en fazla talebi anahtarlık boyutundaki çarıklar sayesinde görüyor.

Özarslan, ayakkabı tamirciliğinin baba mesleği olduğunu söyledi.

İlkokulu bitirdikten sonra ayakkabı tamirciliği işine başladığını belirten Özarslan, "O zamanlar siparişe göre yeni ayakkabılar yapardık. Zamanla teknolojiye yenildik. Teknolojiye yenilince tamire döndük" dedi.

"Unutulmaya yüz tuttu"

Aynalı çarık yapmaya 1999 yılında başladığını anlatan Özarslan, pek talep görmediğini belirtti.

Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine çarıkları küçültmeye karar verdiğini aktaran Özarslan, şunları söyledi:

"Zamanla başka illerdeki arkadaşlarımız da istedi. Biz de şehirlerinin isimlerini yazarak onlara gönderdik. Böylece az da olsa Tokat'ımızın tanıtımına da katkıda bulunuyoruz. Aynalı çarık üretimi, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden. Talepten memnunuz. Çarık üretimini araştırarak kendim öğrendim. Talep olması memnuniyet verici. Benden başka yapan da yok sanırım."

Kaynak: AA