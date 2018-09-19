Topkapı Sarayı'ndaki kutsal emanetlerin tablolarını yapıyor

Türk süsleme sanatlarını kullanarak Topkapı Sarayı'ndaki kutsal emanetlerin orijinal boyutlarında tablolarını yapan kaligrafi (güzel yazı saantçısı) sanatçısı Güvenç Taşer'in eserleri ilgi görüyor.

Hazreti Muhammed'in mektupları, kılıcı, yayı, sakal-ı şerifi ve mahfazaları gibi kutsal emanetleri tamamen el işçiliğiyle tablolara aktaran sanatçı, bu kapsamdaki sergisini, "737. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" kapsamında Hamidiye Külliyesi'nde açtığı "Yazı Sanatı Sergisi"nde sanatseverlerle buluşturdu.

Taşer, muhasebecilik yaptığı dönemde, 20 yıl önce gezdiği el sanatları sergisinden etkilenerek yazı sanatına merak sardığını söyledi.

Hobi olarak başladığı yazı sanatını, o günden bu yana devam ettirdiğinden bahseden Taşer, eşi Hülya Taşer'in Türk süsleme sanatlarıyla uğraştığını, birlikte yaptıkları çalışmalarda özgün, orijinal tasarımlar ortaya çıkarmaya çalıştıklarını anlattı.

"Çağı takip etmeye çalışıyoruz"

Taşer, bir eseri 10 gün ila 4 ay arasında tamamladıklarını belirterek, "Mümkün olduğu kadar çağı takip etmeye çalışıyoruz. Esinlendiğimiz çalışmalar var ama yapmış olduğumuz çalışmalarımızın tamamının tasarımı kendimize ait" dedi.

Yazı sanatıyla tanışmasından itibaren bu işi yaptığını söyleyen Taşer, şunları anlattı:

"Kocaeli'de fuara gelen bir yazı sanatçısının 15-20 saniyelik görüntüleriyle karşılaştım. Onun akabinde yıllar süren bir yolculuk başladı. Beni buralara getiren tek şey kalem oldu. Nasıl yapılır, bu kalemle neler yapılır, nasıl icra edilir, öğreticisi var mıdır, Türkiye'de örnekleri var mıdır? Hiçbir şey bilmeden başladık, bir vakitten sonra yazı sanatı beni kendi içine doğru çekmeye başladı. Gönül ve göze hitap etmeye çalışıyoruz. Dedim ki artık idealistliğimi, hedeflerimi bu yönde belirlemeye çalışacağım."

Eserlerinin büyük çoğunluğunun Topkapı Sarayı'ndaki "mukaddes emanetler"in orijinal boyutta tablolarından oluştuğunu belirten Taşer, yaptıkları eserlerin özellikle devlet büyüklerine hediye edildiğini söyledi.

"Türkiye'de ilk sergiyi Söğüt'te açtık"

Hülya Taşer de eşinin eserlerin yüzde 95'nin Topkapı Sarayı'ndaki "mukaddes emanetler"in birebir ölçülerindeki tablolarından oluştuğunu belirtti.

Eserler arasında, Hazreti Muhammed'in mektupları, kılıcı, yayı, Sakal-ı Şerif'i ve mahfazaları gibi kutsal emanetlerin bulunduğunu anlatan Taşer, "Bunun dışında kendi tasarımımız olan diğer tablolarımız mevcut. Eserlerimiz Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyor. Benzer eserler yapılmış ama bu çapta biz görmedik. Bu sergi ilk defa Söğüt'te gün yüzüne çıktı. Türkiye'de de bu çapta bir sergi ilk defa yapılmış oldu" dedi.

Kaynak: AA