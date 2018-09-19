Meriç Nehri'nde gün batımı yolculuğu

Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) şehri tanıtmak, kentteki nehirlerin özellikle kano ve diğer su sporlarında daha etkin kullanılması amacıyla nehirde gün batımı turları başlattı.

EDOSK kano branşı sporcuları kanolarla Meriç Nehri'ne inerek gün batımında tur düzenledi.

Gurup vaktinin en iyi izlendiği kentlerden olan Edirne'deki fotoğraf sanatçıları da, kano sporcularının gün batımı yolculuğunu, çektikleri fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirdi.

Kulübün yöneticilerinden ve aynı zamanda Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı olan Bülent Bacıoğlu, Edirne'nin üç nehrin geçtiği ender kentlerden biri olduğunu söyledi.

"Nehirlerin tadını çıkarmak için buradayız"

Padişahların saltanat kayıklarıyla gelerek, köprülere yaptırdıkları seyir köşklerinden izledikleri güneşin batışının güzelliğine dikkat çekmek amacıyla nehirde kano turu düzenlediklerini belirten Bacıoğlu, şunları anlattı:

"Özellikle Edirne'nin gün batımları padişahların ve sultanların seyrettiği gün batımları efsane gün batımlarıdır. Nehrin üzerinden batan güneş görüntüsü çok güzeldir. Biz de kanolarımızla hem fotoğrafçılara güzel fotoğraflar verelim hem de Edirne'nin tanıtımına katkı sağlayalım diye düşündük. Hem de farklı bir zaman diliminde gün batımında spor yaparak şehrin, nehirlerin tadını çıkarmak için buradayız."

EDOSK yöneticilerinden Fatih Altun da, fotoğraflarla Edirne'nin tanıtımına ne denli katkı yapıldığını bildiklerini, bu anlamda hem nehirlerin spor amaçlı kullanımına teşvik hem de fotografik anlamda güzel bir etkinliğe imza atıldığını belirtti.

EDOSK üyesi İrem Akyel ise, güneşin en güzel battığı yerde bu güzelliğe kürek çekmenin keyfini yaşadıklarını söyledi.

Kaynak: AA