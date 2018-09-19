Gazi Binbaşı Mehmet Bedri Aluçlu: Tek mutluluğum şehit vermemiş olmak

Gazi Jandarma Binbaşı Mehmet Bedri Aluçlu, Siirt'te, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı mayının patlaması sonucu gözlerini ve ellerini kaybetti.

Gazi Binbaşı Aluçlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Siirt'te 28 Ekim 2007'de, alınan emir gereği imha edilmesi gereken mayını bulmak için yola çıktıklarını söyledi.

Fünye vücudun elektriğinden etkilenince mayın patladı

Mayınlı bölgeye gittiklerinde belli bir süre sonra emrindeki askerin elindeki cihazı göstererek, "Burada ötüyor komutanım" dediğini belirten Aluçlu, yanındaki askerleri bir şey olmasın diye kayaların arkasına gönderdiğini anlattı.

Gazi Jandarma Binbaşı Aluçlu, toprağı kazdıktan sonra el yapımı patlayıcıyla karşı karşıya kaldığını, patlayıcıyı etkisiz hale getirmek için fünyeyi çıkarmaya karar verdiğini belirtti.

"Normalde patlamaması lazımdı" ifadesini kullanan Aluçlu, vücudun elektriğinden fünyenin etkilendiğini ve patlamanın meydana geldiğini söyledi.

O andan sonrasını hatırlamadığını belirten Aluçlu, patlamada gözlerini ve ellerini kaybetti.

"Devlet için yaptık"

Patlamada görme yetisini ve ellerini kaybetse de tek bir askerini bile şehit vermemenin kendisini mutlu ettiğini vurgulayan Gazi Binbaşı Aluçlu, "Sevindiğim bir şey var, hiç şehidim yok. Sizlere birileri ana kuzularını veriyorlar. Birileri kocalarını, birileri çocuklarını emanet ediyor. Ölürse kimsenin yüzüne bakamazsınız" ifadelerini kullandı.

19 Eylül Gaziler Günü'nde aranmaktan çok hoşlanmadığını belirten Gazi Aluçlu, "Çünkü o zaman ben bir tek gün için var oluyorum" dedi.

Gazi Jandarma Binbaşı Mehmet Bedri Aluçlu, askerliğin gereğini yerine getirdiğini, vatanı korumak için elinden geleni yaptığını, bu yolda gazi olduğunu belirterek, "Devlet için yaptık" diye konuştu.

Kaynak: AA