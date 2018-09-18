Kitap okuyan öğrenciler geziyle ödüllendirildi

Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii ve Türbesi ziyaretiyle başlayan kültür gezisine, 34 farklı ilden 65 öğrenci katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşen gezi, Ankara'nın ardından Bilecik, Bursa ve İstanbul'daki tarihi ve kültürel mekanların ziyaretiyle devam edecek.

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Sami Güçlü, Anadolu Mektebi kitap okuma hareketini, 2012'de fakültedeki öğrencileriyle başlattığını, daha sonra öğretmenler eliyle tamamen gönüllülük esasına dayalı büyüyen bir yazar ve kitap okuma programı olduğunu söyledi.

Güçlü, öncelikle hikaye, roman, ve düşünce sıralamasıyla ilerleyen bir yazar listesi oluşturduklarına dikkat çekerek, "2012'den beri bu yazarlarımızı okutuyoruz, başlangıçta küçük gruplar ve birkaç şehirde başlayan bu hareket, bugün 30'a yakın şehirde 2 bin 500'ün üzerinde öğrenciyle devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Öğrencilere okuma sevgisini erken yaşta vermeyi hedeflediklerini belirten Güçlü, "Yazar ve kitap seçiminde toplumun yüzde 70'inin beslendiği cumhuriyet dönemi yazarlarını seçiyoruz. Gençlerimizin tarihimizi, kültürümüzü ve insanımızı tanımasını, milli bir anlayışla dilimizi ve ülkemizin kültürel değerlerine sahip çıkmalarını ondan sonra da dünyayı tanımalarını istiyoruz" diye konuştu.

"Okuduğumuz yerleri bu gezilerle görme fırsatı buluyoruz"

Geziye katılan öğrencilerden Emre Tıraş, program ile Türkiye'nin her yerinden insanlar tanıdığını aktararak, "Ahmet Hamdi Tanpınar, Mehmet Akif Ersoy, Peyami Safa gibi yazarları bu program sayesinde tanıdım ve okudum. Okuduğumuz yerleri de bu gezilerle görme fırsatı buluyoruz” dedi.

Öğrencilerden Dilek Gök, Anadolu Mektebi hareketinin, yazarlar konusunda seçkin bir hareket olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Mehmet Akif okumalarıyla başladık, o zaman milli şairimizi tanımadığımızı fark ettim. Mustafa Kutlu, Tarık Buğra ve Cengiz Aytmatov gibi edebiyatımızın nadide güzelliklerini Anadolu Mektebi ile tanıdık. Ben inanıyorum ki Anadolu Mektebi hareketi kendi yazarını ve akademisyenini yetiştiren bir hareket olacaktır."

Ankara gezisi kapsamında öğrenciler Hacı Bayram Veli Camii ve Türbesi, Anıtkabir, Ankara Kalesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi (İlk Meclis), Cumhuriyet Müzesi (İkinci Meclis), Ulucanlar Cezaevi Müzesi ve Tabiat Tarihi Müzesi'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA