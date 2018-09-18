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Antalyalılar 'beyaz altın' hasadına başladı

Türkiye'nin lif bakımından en kaliteli pamuğunu yetiştiren Antalyalı üreticiler pamuk hasadına başladı.

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Antalya'nın  Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde pamuk hasadı başladı.

Ekim ayı sonuna kadar sürecek olan pamuk hasadında, 65 bin dönüm ekili araziden yaklaşık 25 bin ton kütlü pamuk rekoltesi bekleniyor.

Aksu, Serik ve Manavgat ovalarında 65 bin dönüm ekili arazide pamuk üreten çiftçi, dönümden 500-600 kilogram arasında verim ele etti.

Bölgede pamuk hasadının tamamına yakını makinayla yapılırken, çok az miktarda insan gücüyle gerçekleşiyor.

Antalya ovalarında bu yıl fazla pamuk ekimi ve yüksek verim çiftçiler kadar Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliğini de (ANTBİRLİK) memnun etti.

25 bin ton pamuk

Ekim ayı sonuna kadar sürecek olan pamuk hasadı süresinde, 65 bin dönüm ekili araziden yaklaşık 25 bin ton kütlü pamuk rekoltesi bekleniyor.

Pamuk sezonun bir aylık hasat dönemiyle birlikte biteceğini belirten ANTBİRLİK Genel Müdürü Hasan Yıldız, şunları söyledi:

"Bu yıl ortaklarımızdan 25 bin ton pamuk almayı hedefliyoruz. 5 tane pamuk toplama makinamızı çiftçimizin emrine verdik. En kısa sürede pamuklarımızı toplamayı hedefliyoruz. Bu yıl geçen yıla oranla yüzde 10 pamuklarda bir artış var. Bu yıl yüzde 10-15 oranında alımlarımız arttı. "

Silajlık mısır alımlarında da artış olduğundan bahseden Yıldız, "Bu yıl 40 bin ton silajlık mısır aldık. Geçen yıl sadece bir paketleme makinası ile başladığımız bu işe bu yıl bir paketleme ve toplama makinası ile devam ettik" dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler: Serik, pamuk, Manavgat, makina, hasat, çitfçi, arazi, antalya, aksu
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