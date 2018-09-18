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Yıkılacak binanın çatısındaki leylek yuvası taşındı

Ardahan'da yıkım kararı alınan Aile Sağlığı Merkezi binasının çatısındaki leylek yuvası başka bir kamu binasının çatısına konuldu.

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Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Ardahan İl Özel İdaresi ekipleri 2 saatlik çalışmanın ardından yuvayı bulunduğu yerden vinçle kaldırıp bitişikteki Ardahan Orman İşletme Müdürlüğü çatısına taşıdı.

Ardahan İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Özdemir, yıkılacak bina yerine yeni bir bina yapılacağını, bu nedenle ilk olarak leylek yuvasını taşımaya karar verdiklerini söyledi.

Yuvanın taşınmasında gerekli hassasiyeti gösteren Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Ardahan İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Binaya başlamadan önce bizim bir engelimiz vardı. Bir doğasever olarak buradaki leylekleri korumak durumundaydık. Taşınması talebinden bulunduk. Şu an sağlıklı bir şekilde yuvayı bitişiğindeki binaya taşıdık."

Kaynak: AA

Etiketler: leylek, Ardahan, aile sağlığı merkezi
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