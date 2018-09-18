Hem şifa dağıtıyor hem ringlerde mücadele ediyor

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 yıldır hemşirelik yapan milli sporcu Duygu Turan, 15 yaşında başladığı dövüş sporunda 10 yıldır mücadele veriyor.

1 dünya 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan Turan bir yandan şifa dağıtıyor, bir yandan ringde dövüşüyor.

Turan, Kasım ayında Slovakya'da düzenlenecek yarışmada 4'üncü Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor.

"Ülkeme başarılar kazandırmak benim için çok önemli"

Duygu Turan, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göz servisinde hemşire olarak çalıştığını söyledi.

Ailesini ikna ederek 15 yaşında bu spora başladığını anlatan Turan, ''Hep spor yapmak istiyordum. Ailem ilk başta kick boksun sert bir spor olduğunu düşündü ve bana zarar gelmemesi için yollamak istemediler. Daha sonra durumun öyle olmadığını görünce sıkıntı çıkarmadılar ve o günden sonra bir daha bırakmadım'' dedi.

Turan, 3 yıldır hemşire olarak görev yaptığını aktararak, şöyle konuştu:

''Hem kick boks hem de kendi mesleğim yorucu bir meslek. Ülkeme başarılar kazandırmak benim için çok önemli ve gurur verici bir durum. Hemşire olarak insanlara yardım etmek de benim için çok önemli. İkisi ayrı şeyler ama birisi mesleğim, diğeri hobim. Hastaneye geldiğimde kick boksu unutuyorum. Hemşire olarak insanlara yardım etmeye, hastalara şifa dağıtmaya çalışıyorum. Bu benim görevim ve hastalara kibar davranmaya çalışıyorum ama kick boksta tam tersi. Orada hemşireliğimi bir süre için unutuyorum. Sadece ülkemi düşünüyor ve daha iyi temsil etmeye çalışıyorum.''

Çevresindeki insanları şaşırtıyor

Hem mesleğini hem de sporunu birlikte yürütmeye çalıştığını söyleyen Turan, ''İş arkadaşlarım ve yöneticiler çalışma konusunda bana yardımcı oluyorlar. Onların desteğiyle spora rahat şekilde devam ediyorum. Çevremdeki insanlar kick boks yapmama şaşırıyorlar. Onlarla aynı meslekten olduğum için ne kadar yorulduğumu kendileri de görüyor. Gurur duyuyorlar ve beni tebrik ediyorlar mesleğimin yanında sporcu kimliğim için" dedi.

Turan, şampiyonalarda başarılı olabilmesi için her gün antrenman yapması gerektiğini belirtti.

Nöbeti olduğunda günde tek antrenman yaptığını vurgulayan Turan, şunları söyledi:

"Olmadığı günler çift idman yapıyorum. Sabah 6'da kalkıp antrenman yapıyorum sonra işe geliyorum. Akşam da tekrar saat 8'de antrenmana geliyorum. Yorucu oluyor, dinlenmeye vaktim pek olmuyor ama idare ediyorum. Birinden 'vazgeç' deseniz ikisinden de vazgeçemem. İkisini de çok seviyorum.''

"60 tane madalyam var"

Turan, Slovakya'da 13-21 Kasım'da düzenlenecek Kick Boks Avrupa Şampiyonası'na yoğun şekilde hazırlandığdan bahsederek, ''Ülkemi en iyi şekilde şampiyonada temsil etmeye çalışacağım. Ülkemize altın madalyayı getirerek 4'üncü Avrupa şampiyonluğumu elde etmeyi hedefliyorum. Bugüne kadar çok şampiyonluğum, 60 tane madalyam var. Bunlara yenilerini eklemek için daha çok çalışıyorum'' dedi.

Turan'ın eğitmeni Hasan Fahri Şen ise, sporcusunun çok hırslı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

''Duygu ilk girdiği şampiyona da Avrupa şampiyonu oldu. Şu anda bu sene düzenlenecek şampiyona hazırlanıyoruz. Duygu çok çalışkan. Normalde bütün sporcularıma 'çalışın' diyorum ama Duygu'ya 'yeter' diyorum. Dinlenme sürecinde bile çalışmaya çalışıyor. Asla antrenman kaçırmıyor.''

Kaynak: AA