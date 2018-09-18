Sedir Adası turistlerden yoğun ilgi görüyor

Apollon Tapınağı, tiyatro ve nekropol (mezarlık) kalıntıları ile de dikkati çeken Sedir Adası'nın özel kalker damlacıklarından oluşan kuzey kumsalı, Ege ve Akdeniz'de Sedir dışında sadece Girit Adası'nda görülüyor.

Muğla Kültür Turizm Müdür Vekili Filiz Karacaağaç, Kleopatra Plajı'na Marmaris ve Akyaka'dan kalkan günübirlik teknelerle ulaşan ziyaretçilerin, tur boyunca birbirinden güzel koylarda konaklama ve denize girme imkanı bulduğunu söyledi.

"Duş alıp üzerindeki kumları akıtmak zorunlu"

Karacaağaç, plaja inen ahşap yola konulan Türkçe ve İngilizce tabelalarda, "Plajdan hiçbir şekilde kum alınamaz, taşınamaz" uyarısı bulunduğunu belirterek, görevlilerin koruma altındaki kumun dışarıya taşınmasını önlemek amacıyla ziyaretçilerin plaja havlu ve terlikle girmesine izin vermediğini, herkesin plajdan zorunlu olarak duş alıp, üzerindeki kumları akıttıktan sonra ayrılabildiğini dile getirdi.

Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bulunan Sedir Adası'nın yerli ziyaretçilerin yanı sıra yabancı ziyaretçilerden de büyük ilgi gördüğünü anlatan Karacaağaç, "Buraya gelen ziyaretçi sayısı her yıl fazlasıyla artıyor. Bu yılın ilk 9 ayında 149 bin 651 ziyaretçi adayı gezdi" dedi.

Sedir Adası'na özellikle Gökova Körfezi'nde bulunan, Akyaka ve Marmaris Çamlı Mahallesi'nden teknelerle gidildiğini belirten Karacaağaç, bu yıl adaya Rus ve Ukraynalı turistlerin de ilgi gösterdiğini vurguladı.

Karacaağaç, bölgeye gelen ziyaretçilerin bir kısmının altın sarısı kumların bulunduğu plajda denize girerken bir kısmının ise Apollon Tapınağı, tiyatro ve nekropol kalıntılarının bulunduğu tarihi alanları gezdiğini dile getirdi.

Sedir Adası'nı sadece ağustos ayında 64 bin 169 kişinin ziyaret ettiğini vurgulayan Karacaağaç, iklimi, muhteşem coğrafyası, kültürel zenginliklerinin olanak sağladığı turizm çeşitliliği ile Sedir Adası'nın büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

"Sezonda günde 3 bin kişi taşıyoruz"

Akyaka Deniz Motor Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mehmet Gümüş ise Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nden sabah saatlerinde demir alan tur teknelerinin konuklarına maviyle yeşilin birleştiği Kandilli Koyu, Lacivert Koy, İnce Kum Plajı, Sedir Adası ve Gelibolu Adası Su Altı Mağaraları'nın eşsiz güzellikteki doğasını görme ve berrak denizinde yüzme imkanı tanıdığını anlattı.

Yaz sezonunda günübirlik tekne turları ile günde yaklaşık 3 bin kişinin Gökova Körfezi'ndeki koyları ziyaret ettiğini belirten Gümüş, sadece Akyaka'dan sezonda 100 bin kişinin Sedir Adası'na geldiğini, ayrıca Çamlı'dan kalkan teknelerle de yaklaşık 100 bin kişinin adaya ulaştığını, yılda 200 bin kişinin üzerinde turistin adaya gezmeye ve yüzmeye geldiğini kaydetti.

Ukrayna'dan Marmaris'e tatil için gelen Victoria Karkov, Sedir Adası'na hayran kaldığını, sahilinin ve tarihi alanlarını çok beğendiğini söyledi.

Aleksi Karkov da eşiyle Türkiye'ye ilk defa geldiğini ve Muğla'ya hayran kaldığını söyledi.

Tur kapsamında Sedir Adası'na geldiklerini anlatan Karkov, "Burası gerçekten doğa harikası mükemmel bir yer. Adadaki yüzme alanları çok temiz, su çok güzel. Özellikle tarihi kalıntıları ve doğası harika. Kesinlikle yine geleceğim" dedi.

Karkov, birçok turistin özellikle Sedir Adası'nı görmek için bu tura katıldığını dile getirdi.

Nasıl gidilir?

Marmaris-Gökova karayolunun 20. kilometresinden Çamlı Mahallesi'ne giriş yapan ziyaretçiler, yaklaşık 5 kilometrelik bir yolculuğun ardından iskeleye ulaşıyor.

Burada kişi başı 20 lira ödeyen ziyaretçiler, tekneye binerek adaya doğru yol alıyor. Akyaka'dan tura katılanlar ise tekneye yemek ücreti de dahil 40 lira ödüyor.

Yaklaşık 20 dakikalık yolculukla adaya ulaşan ziyaretçiler, burada 20 lira daha ödüyor.

"Müze Kart"ı bulunanlardan ise girişte ücret alınmıyor. Adadaki şezlong ve şemsiyelerden ücret ödemeden yararlanan ziyaretçiler, çeşitli ihtiyaçlarını da buradan karşılayabiliyor. Akyaka Mahallesi'nden turlara katılan ziyaretçiler ise koylarda yüzme molası sonrasında yaklaşık 2 saatlik yolculukla Sedir Adası'na ulaşabiliyor.

Kaynak: AA