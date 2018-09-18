Bingöl'de ilk kez kivi yetiştirildi

Bingöl'de yaşayan çiftçi Muhittin Polat'ın evinin bahçesine diktiği kivi fidanları ilk meyvesini verdi.

Uzun yıllar şehir dışında çalışıp köyüne dönen 2 çocuk babası Muhittin Polat, Güveçli Köyü'nde çiftçilik yapmaya karar verdi.

Bir süre yaptığı araştırmalardan sonra köylülerin, 'yetişmez' demesine rağmen bahçesine kivi fidanı dikti.

Fidanlar 6 yıl sonra meyve verdi

Polat, Rize'den getirdiği kivi fidanlarını bahçesine dikti, özel damla sulama sistemi ile de sürekli nemli tuttu. Kivi fidanları 6 yıl sonra ilk kez meyve verdi.

Çocukluğundan beri tarım işlerine meraklı olduğunu anlatan Polat, "Bahçemde hemen hemen her şeyi yetiştirmeye çalışıyorum. Kiviyi araştırdım, Bingöl'de denemek istedim. Çevremdekiler 'burada olmaz' dediler, yetişebileceğine inanmadılar. Kivinin havasının nemli olan yerlerde yetiştiğini, burada mümkün olmayacağını söylediler. Ben de denemek istedim ve yetiştirebileceğime inandım, sabrettim ve başardım" dedi.

"Muz da üreteceğim"

Devletin destek vermesi halinde arazisinde sera kurup muz da yetiştirmek istediğini belirten Muhittin Polat, şunları söyledi:

"30 hektarlık sulu arazime sera kurup kivi üretimini artıracağım. Evimin bahçesinde de gül, erik, kayısı, elma, kiraz gibi ürünleri aşılıyorum. İncir de yetiştirdim. Cennet hurması, muz, kestane, fındık gibi ürünleri de yetiştirmeyi düşünüyorum. Sera kurabilirsem, kesinlikle muz da üreteceğim."

"İklim daha ılıman hale geldi"

Bingöl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır, kentte son yıllarda yapılan barajlarla nem oranının arttığını ve ikliminin daha ılıman hale geldiğini anlattı.

Bahadır, subtropik iklim meyvesi olan kivinin ekonomik olarak yetiştirilip yetiştirilemeyeceği konusunda kurum tarafından araştırmalar yapılacağını ve bu konuda kendisine her türlü teknik desteğin verileceğini söyledi.

Kivi fidanlarını her gün nemli tutan ve damla sulama sistemi ile sulayan Polat, ilk kivi hasadını yapmaya hazırlanıyor.

Kaynak: DHA