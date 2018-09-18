Beyşehir'de masal kahramanları parkına yoğun ilgi

Beyşehir Belediyesi tarafından göl kıyısındaki jandarma burnu mevkisinde yaptırılan park, peyzaj ve ışıklandırma çalışmalarının tamamlanıp kahramanların minyatür maket ve heykellerinin alana yerleştirilmeye başlanmasıyla birlikte vatandaşların akınına uğradı.

Beyşehir’in en büyük parkı olan Vuslat Parkı bünyesinde yer alan Türk Büyükleri, Halk ve Masal Kahramanları Parkı, daha hizmete açılmadan hafta içi günlerin yanı sıra hafta sonları da aileler tarafından çok sık ziyaret edilmeye başlandı. Parkı gezen aileler, çocuklarıyla birlikte alana minyatür maket ve figürleri yerleştirilen kahramanlarla bol bol fotoğraf çektiriyor.

"Adeta bir masal dünyası"

Park, yerleri hazırlanan Vecihi Hürkuş ve Uçağı, Dede Korkut ve Fatih Sultan Mehmet’in minyatür figür ve maketlerinin de önümüzdeki günlerde alana yerleştirilmesinin ardından tamamlanmış olacak.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, çocukların hayal dünyasını zenginleştirmek amacıyla kurdukları parkta ilk etapta 10 Türk büyüğü, halk ve masal kahramanı heykelinin yer alacağını aktararak, "Burası adeta bir masal dünyası. Çocuklarımız bu parka geldiklerinde dedesinden, babaanne ve anneannesinden dinlediği masalların, televizyonda izlediği çizgi filmlerin kahramanlarına dokunma imkanı buluyor, birlikte hatıra fotoğrafı çektirip sosyal medya hesaplarında paylaşabiliyor" dedi.

Kaynak: AA