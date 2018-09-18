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Aç kalan iki kurt yavrusu tedavi altına alındı

Ağrı Doğubayazıt'ta bir düğün salonunun bahçesinde bulunan ve uzun süre aç kaldıkları tespit edilen 8 aylık iki kurt yavrusu tedavi altına alındı.

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Aç kalan iki kurt yavrusu tedavi altına alındı

İki gün önce vatandaşlar tarafından ilçe merkezinde bir düğün salonunun bahçesinde bulunan 8 aylık iki kurt yavrusu, Doğubayazıt Belediyesi bünyesinde geçen hafta açılan Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı'na getirildi.

Bakımevinde belediyenin veteriner hekimleri tarafından yapılan ilk incelemede, uzun süre aç kaldıkları belirlenen kurt yavrularının bakım ve tedavileri sürüyor.

"Gözlerinde oluşan enfeksiyon, tedaviyle ortadan kaldırıldı"

Doğubayazıt Belediyesi Veteriner Hekimi Mahmut Babur, iki kurtun da uzun süre aç kalmaları nedeniyle ilçe merkezine kadar indiklerini söyledi.

Babur, "İki yavru kurt, vatandaşlar tarafından bir düğün salonunun bahçesinde bulundu. Genel kontrollerinde uzun süre aç kaldıkları tespit edildi. Ayrıca gözlerinde oluşan enfeksiyon da antibiyotik tedavisiyle ortadan kaldırıldı. Bunun yanı sıra kuduz aşıları da yapıldı. Yavru kurtlarımız, iyileşme süreçleri tamamlandıktan sonra Ağrı Dağı eteğinde besleme noktalarımızın da bulunduğu doğal ortamlarına salınacak" diye konuştu.

Kaynak: AA 

Etiketler: veteriner, Kürt, Doğubayazıt, ağrı
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