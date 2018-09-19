İnce kabuğu ve lezzetiyle tanınan Kaman cevizinde hasat zamanı

İnce kabuğu ve lezzetiyle dünyaca ünlü bir marka haline gelen Kaman cevizinin hasadı başladı.

15 Eylül'de başlayan hasadın yaklaşık bir ay sürmesi beklenirken, yeni mahsul yaş ceviz ortalama 20 lira, kuru ceviz ise 30 liradan satılıyor.

Kaman Ziraat Odası Başkanı İbrahim Öncül, ceviz hasadının eylül ayı ortalarından itibaren başladığını, bu sene geçmiş yıllara oranla rekoltenin yüksek olduğunu belirtti.

Son 4 yılda yaşanan zirai don nedeniyle üreticinin zarar ettiğini anlatan Öncül, bu yıl fazla don yaşanmaması sebebiyle üreticinin yüzünün güldüğünü söyledi.

"Geçmiş yıllara oranla rekolte yüksek"

Öncül, Kaman'da 15 bin dönüm dikili ceviz bahçesi olduğundan bahsederek şöyle konuştu:

"İlçe Orman ve Tarım Müdürlüğümüze kayıtlı 15 bin dönümlük ceviz bahçesinin ortalama 10 bin dönümünden yetiştiricilerimiz ürün almaktadır. Geçmiş yıllarda Kaman'da meydana gelen don olayları ceviz başta olmak üzere meyve bahçelerini olumsuz yönde etkilemişti. Bu sene ise don zararının yüzde 15-20 civarında kalması sayesinde geçmiş yıllara oranla rekolte yüksek düzeyde."

Son yıllarda Kaman cevizinin az olması nedeniyle piyasada Kaman cevizi adıyla yurt dışından ithal edilen ürünlerin satıldığını anlatan Öncül, "Kaman'da bile Kaman cevizi adı altında Ukrayna ve Gürcistan'dan getirilen yabancı cevizler satıldı. Özellikle yol üzerinde birçok kişi ceviz satıyor. Vatandaşlar bildikleri yerlerden, sertifikası olan üreticilerden alışveriş yapsınlar" dedi.

"Üreticinin yüzü gülecek"

Ceviz üreticisi İsmail Erdal da, hasadın başlamasıyla Kaman cevizinin tezgahlardaki yerini almaya başladığını söyledi.

İsmail Erdal, satışların bu yıl üreticinin yüzünü güldüreceğini belirtti.

Kaman-1 ve Kaman-5 türü cevizlerin içinin tam dolu hale geldiğini ancak diğer ceviz türlerinin henüz olgunlaşmadığını da aktaran Erdal, şunları söyledi:

"Kaman cevizi yenecek duruma geldi. Bizler de ceviz alım satımına başladık. Piyasada Kaman cevizi adı ile satılan farklı türde cevizler var. Tüketicinin buna dikkat etmesi gerekiyor. Kaman cevizi zaten kabuk şeklinden kendini belli ediyor. Yeni mahsul olmasına rağmen piyasaya yön vermek adına fiyatları sabit tuttuk. Özellikle yaz aylarında yurt dışından gelen gurbetçi hemşehrilerimiz cevize büyük ilgi gösteriyor ve Kaman cevizini özlediklerini söylüyorlar. Umarım sezon boyunca piyasa böyle canlı olur."

Kaynak: AA