Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan'daki faaliyetlerine bir yenisini ekledi.

Azerbaycan'ın bağımsızlığı için kurulan Kafkas İslam Ordusunun komutanı Nuri Paşa'nın Gence'de konakladığı evi restore etti.

İşgali püskürten kararların alındığı o tarihi ev, Kafkas İslam Ordusu ve Nuri Paşa’nın hatıralarının yaşatılması amacıyla, TİKA tarafından yenilenerek müze haline getirildi.

TİKA Bakü Koordinatörü Teoman Tiryaki, restorasyon kapsamında evin etrafındaki bütün eserleri yeniden ayağa kaldırmaya çalıştıklarını söyledi.

Nuri Paşa ve Azerbaycan'ın bağımsızlığı için çalışan Şeyhzamanlı ailesi anısına oluşturulan müzenin, Türkiye Azerbaycan kardeşliğini kuvvetlendirmesinde önemli rol oynayacağı düşünülüyor.

Nuri Killigil Paşa kimdir?

Tarihin gizli sayfalarında kalmış bir isim... Azerbaycan halkı için Bakü'nün Fatih'i. Milli mücadelede görev almış azimli bir asker, hem de bir silah fabrikatörü.

Nuri Paşa, 1918'de Bakü'yü düşman işgalinden kurtaran Kafkas İslam Ordusunun kumandanı. Aynı zamanda İstanbul Sütlüce'de açtığı silah fabrikasıyla da milli savunma sanayisinin öncüsü ve Enver Paşa'nın da kardeşi. Sütlüce'de kurduğu silah ve mühimmat fabrikasında uçak bombaları, top, havan, mermi üretti ve ihraç etti. Bu yerli ve milli sanayi ürünleri, Türk savunma sanayisinin temelleri için çok önemli bir girişimdi.

2 Mart 1949 günü sahibi olduğu fabrikada sabotaj olduğu düşünülen bir patlamada 28 çalışanı ile birlikte veda etmişti hayata Nuri Paşa. Vücudu patlamadan 10 gün sonra Haliç'ten çıkarılan Killigil Paşa, dönemin İstanbul müftüsünün "Vücut tam bulunamadığı için cenaze namazı kılınmaz fetvası" nedeniyle cenaze namazı kılınmadan toprağa verilmişti. Edirnekapı Şehitliği'nde bulunan mezarında ölümünden 67 yıl sonra kılındı cenaze namazı.

Nuri Killigil Paşa Türkiye kadar Azerbaycan halkı için de büyük bir öneme ve değere sahip.

Haber: Fatih Avanos