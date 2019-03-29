Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi verdiği Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımları, 100 yıl önce Sivas Kongresi'nde atıldı.

Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini attığı o önemli kongrenin üzerinden bir asır geçti. Kongreye ev sahipliği yapan Sivas, yüzüncü yıl coşkusunu yaşıyor.

Suşehri ilçesinde öğrenciler koreografi çalışması ile kutlamalara ortak oldu. Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan etkinliğe, Suşehri İmam Hatip Ortaokulu ile Atatürk Ortaokulunda eğitim gören 650 öğrenci katıldı.

İlçe stadyumunda öğrenciler, Türk bayrağının simgesi ay yıldızı oluşturdu.

Drone ile havadan görüntülenen "4 Eylül ve 100'üncü Yıl" yazılı koreografi büyük ilgi gördü.

Haber: Uğur Yiğit