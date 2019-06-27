Dünyanın ender bölgelerinde yaşayan Asya ceylanlarının Türkiye'de en çok bulunduğu kentlerin başında Şanlıurfa geliyor.

Nesli tükenme tehdidi altında bulunan "gazellasubgutturosa" türü ceylanlar, 1977 yılında Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

1982 yılında da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesine verildi. İlk başlarda ceylanların sayıları 23'tü. Bu yıl ise sayılarının bin 150’yi bulması bekleniyor.

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Hayvancılık Birim Şefi Bora Sarıçam, doğal özelliklerini kaybetmemeleri için insanlardan mümkün olduğunca uzakta yaşayan ceylanlara zaman zaman yem desteği de sağlandığını söyledi.

2019 yılında 400 yavru bekleniyor

Ceylanların ilgili birimlerinden talep edilmesi durumunda yetiştiricilere ve hayvanseverlere belirli bir fiyat üzerinden satışının yapıldığını anlatan Sarıçam, ceylanların ikizlik oranın yüzde 10 civarında olduğunu belirtti.

Narin ve zarif yapılarıyla bilinen ceylanlara doğum zamanında özenle bakılıyor. Sarıçam, 2019 doğum sezonunda yaklaşık 400 yavru beklendiğini belirtti.

Haber: Uğur Kuş