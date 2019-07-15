Muş'ta 1993'te terör örgütü PKK'lı teröristlerin baskılarıyla merkeze 85 kilometre uzaklıktaki Ulukaya köyünden göç eden vatandaşlar, bölgenin terörden arındırılmasıyla geri dönmeye başladı.

Göç ettikleri yerlerde aradıkları huzuru bulamayan köylüler, yıllar sonra döndükleri köylerinde kendi arazilerini ekiyor, bahçelerinde sebze ve meyve üretiyor.

Büyük şehirlerin stresinden kurtulan köylüler, yıllar sonra doğdukları topraklarda huzurlu bir hayata kavuşmanın keyfini çıkarıyor.

"Huzur sağlandı, dönüşler başladı"

Köy muhtarı Tahsim Tetik,1993'te terör olayları nedeniyle yakılan köylerini boşaltarak göç etmek zorunda kaldıklarını anlattı.

26 yıllık hasretin ardından köye dönerek yeniden tarım ve hayvancılık yapmaya başladıklarını belirten Tetik, "Şu ana kadar 25 aile köye, 30 aile de köye bağlı 4 mezraya dönüş yaptı. Bu dönüşler devam ediyor. Terör olaylarının en fazla yaşandığı dönemde köyümüzde şehitler verdik, çok acılı günler yaşadık. Devletimiz huzuru ve güveni sağladıktan sonra köye dönenler rahatlıkla bağını, bostanını ekiyor, hayvancılık yapıyor" dedi.

Göç eden birçok ailenin de maddi gücü yetmediği için dönemediğini söyleyen Tetik, bu ailelere devletin gerekli yardımlarda bulunmasını istedi.

"Köy hayatı bambaşka"

Terör olayları nedeniyle Mersin'e göç eden Bilal Erkoca, dönüşlerin başlamasının ardından ailesiyle köyüne tekrar yerleştiğini söyledi.

Köyde kendi arazilerini ektiğini, bahçesinde sebze yetiştirdiğini anlatan Erkoca, "Her türlü meyve ağacımız var. Mersin'de kaldığımız sürede inşaatlarda çalışmak zorunda kaldık ancak her zaman iş bulmak mümkün olmuyordu. Şimdi kendi arazilerimizi ekmeye başladık. Köy hayatı bambaşka" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA