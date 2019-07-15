Mardin'de 6 yıldır taksicilik yapan Baver Alpaslan, 2 ay önce ticari araç sahibi oldu.

Şehit ailelerinden etkilenen Alpaslan, yeni aldığı aracının arkasına "Bu araç şehit ailelerimize ücretsizdir" yazdırdı. Şimdiyse hem Mardin'deki hem de kenti gezmeye gelen şehit ailelerini ücretsiz taşıyor.

15 Temmuz'da 2 yakınını kaybetti

Baver Alparslan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde çok sevdiği 2 kişinin şehit düştüğünü söyledi.

Bunlardan birinin ailesinin Ankara'da ikamet ettiğini belirten Alparslan, ailenin anlattıklarından çok etkilendiğini vurguladı.

Yaklaşık 2 ay önce de aracına binen bir şehit ailesiyle yaptığı sohbetin ardından böyle bir karar aldığını anlatan Alpaslan, şöyle konuştu:

"Mardin'i gezmeye gelen şehit ailesiyle yaptığım konuşmanın ardından gidip aracın arkasına 'Bu araç şehit ailelerimize ücretsizdir' yazdırdım. 15 gün önce bir şehit ailesi bindi aracıma ilk başta şehit ailesi olarak tanıtmadılar kendilerini. Sonra öğrendim. Ücreti kabul etmedim. Ödemek için ısrar etiler. 'Şehitlerimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz' diyerek almadım. "

"Şehitlerimiz için ne yapsak az"

Mardinlilerin kendisini davranışıyla takdir etmesinden büyük memnuniyeti duyduğunu söyleyen Alparslan, "Ağabeylerimiz, polis arkadaşlarımız tebrik etti. Aracın fotoğraflarını çekip, sosyal medyada paylaşıyorlar. Bu da bizi gururlandırıyor" dedi.

Şehitlerin aileleri için yapılacak ve atılacak her adımın destekçisi olacaklarını vurgulayan Alpaslan, şunları anlattı:

"Şehitlerimiz için ne yapsak az, şehitlerimiz hakkı ödenmez. Az da olsa bir katkıda bulunmak istiyoruz. Şehit ailelerimizin buna ihtiyacı olmadığını biliyoruz. Şehitlerimiz bizim için canlarını ortaya koymuş. Onlar ve yakınları için ne yapsak azdır. Ben de şehit ailelerimize katkıda bulunmak istedim. Şehitlerimiz yeterince büyük bir bedel ödemiş. Devletimiz, insanlarımız var oldukça şehit ailelerimiz asla kendilerini yalnız hissetmesinler. Biz her zaman şehit ailelerimizin yanındayız."

Kaynak: AA