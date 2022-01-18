Muğla’nın Milas ilçesinde yerli linyit kömürü kullanarak elektrik üretmek amacıyla, sırasıyla 1987 ve 1995 yıllarında devreye alınan iki santralin döküm sahaları ve terkedilen kazı alanları yeşillendi. Bölgeye dikilen 22 bin 100 zeytin ağacından elde edilen zeytinyağlarının kalitesi de dikkat çekiyor.

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ. Genel Müdürü Mesut Serhat Dinç “Çevreyle uyumlu, dost madenciliğin bir örneğini görüyorsunuz burada... Madeni kullandıktan sonra kapattığımız alanlarda ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz” diyerek bölgedeki süreci anlattı.

[Yeniden ağaçlandırılan bölgeden elde edilen zeytin yerel halk için de önemli bir geçim kaynağı. Foto: AA]

Her yıl binlerce ton kömür çıkarılan Milas havzasında madencilik faaliyetleri için kullanılan arazilerin kaderine terk edilmediğinin altını çizen Dinç, “Devletimiz, faaliyet tamamlanınca araziyi eski haline dönüştürmek adına buraya 7 bin 200 adet zeytin ağacı dikmiş. Biz de bu kıymetli devlet geleneğimizi sürdürmek adına terk edeceğimiz maden sahalarını eski formlarına ulaştırmak için ormanı alanı ise ormana, tarım alanı ise tarıma yeniden kazandırma sözümüzün arkasındayız. Sahalarımızda 22 bin 100’ü zeytin ağacı olmak üzere yaklaşık 420 bin ağaca sahip çıkıyoruz.” diye konuştu.

[Bölgedeki ağaçlardan yaklaşık 8 ton kaliteli zeytinyağı çıkarılıyor. Foto: AA]

Kazanılan alan 35 futbol sahası büyüklüğünde

1990’lı yılların başından bu yana linyit kömürü çıkarılan alanlar ve döküm sahalarına önce devlet tarafından ağaçlandırma yapıldı. Dikimi yapılan ağaçlar santral çevresindeki köylüler için büyük önem arz ediyor. Zeytin ağaçları hem bölgede ek istidam yaratılıyor hem de Milas zeytinyağının dünyada tanınmasına katkı sağlıyor.

Bölgeden yılda 40 ton zeytin toplanıyor. 8 ton kaliteli zeytin yağı çıkarılıyor. Proje madenin işletme süreci dolacak olan 2038’e kadar devam edecek.