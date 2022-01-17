Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 21:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Antalya’da yaban hayatı foto kapanlara yansıdı
[Fotoğraf: İHA]
Antalya’da yaban hayatı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yerleştirilen foto kapanlara yansıdı.
Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin farklı noktalarına yerleştirilen foto kapanlar Antalya’daki yaban hayatını görüntüledi.
Foto kapanlara yansıyan kısa kesitler, Antalya’da yaban hayatının çeşitliliğini gözler önüne seriyor.
Etiketler: Antalya Doğal Yaşam Yaban Domuzu
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