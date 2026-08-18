Tatil döneminde ebeveynlere destek TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi’nden

Okul döneminin yoğun temposunun sona ermesi, çocuklar ve ebeveynler için günlük rutinlerin yeniden şekillenmesini beraberinde getiriyor. Evde geçirilen sürenin artmasıyla birlikte ekran kullanımı, uyku saatleri, boş zamanların değerlendirilmesi ve aile içi iletişim gibi konular tatil gündeminin önemli parçaları haline geliyor. Ebeveynler, bu süreçte çocuk gelişimi, değişen uyku düzeni gibi başlıklarda aradıkları bilgilere TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi ile erişebiliyor.

Tatil döneminde çocukların ekran kullanım süreleri artıyor

Okul çağındaki çocukların uzun tatil sürecine girmesi, evdeki günlük alışkanlıkların hızla farklılaşmasına yol açıyor. Geç uyanma, serbest zamanın artması ve dijital mecralarda geçirilen saatlerin çoğalması anne babaların en sık karşılaştığı zorluklar arasında yer alıyor.

Uzmanlar, ekran kullanımını tamamen yasaklamak yerine doğru içerik seçimi yapmanın ve dengeli süre sınırları koymanın çocuk gelişimi açısından çok daha faydalı bir yaklaşım olduğunu her fırsatta önemle ifade ediyor. Ekran süresi takibinin yapılması ve ebeveyn kontrolünde yaşa uygun içeriklerin tüketimi çocukların ekranla sağlıklı bir ilişki kurmasına katkı sağlıyor.

Çocukların uyku alışkanlıkları değişiyor

Tatil döneminde okul ve ders programının ortadan kalkması, çocukların gün içindeki alışkanlıklarında değişikliklere yol açabiliyor. Çocukların tatil dönemlerinde uyku düzeni değişiyor, çoğunlukla evde ve bilgisayar, telefon gibi dijital mecralarda geçirilen zamanların artmasıyla geç saatte uyuma ve uyanma alışkanlıkları yaygınlaşıyor.

Uyku saatlerinin farklılaşması, günün daha büyük bölümünün evde geçirilmesi ve boş zamanların nasıl değerlendirileceği ebeveynlerin üzerinde düşündüğü konular arasında yer alıyor. Ebeveynler, tatil dönemlerinde çocukların uyku alışkanlıklarını düzenlemeye, ihtiyaçlarını anlamaya ve günlük yaşamlarını dengelemeye yönelik bilgilere Ebeveyn Akademisi’nde erişebiliyor.

Okula başlama kaygısıyla nasıl başa çıkılır?

Tatil döneminin sonları yaklaştıkça çocukların okula başlama ve ayrılık kaygısı yaşamaları oldukça doğaldır. Bu süreçte ebeveynin çocuğu doğru anlaması, kaygısını adlandırmasına yardımcı olması ve güvenle desteklemesi kritik önem taşıyor.

Okul öncesinde giyinme ve öz bakım gibi yaşam becerilerini evde pratik etmek çocuğun özgüvenini artırıyor. Tatil döneminde uygulanacak çeşitli rutinler, oyunlar ve uzman tavsiyeleriyle bu uyum süreci hem aileler hem de çocuklar için sorunsuz bir deneyime dönüşüyor.

Aileler için dijital destek Ebeveyn Akademisi’nde

Anne babaların günlük yaşamda karşılaştığı bu sorulara yanıt üretmeyi hedefleyen TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi, sunduğu son derece kapsayıcı içeriklerle öne çıkıyor. Çocuk psikolojisinden beslenmeye, dijital medya okuryazarlığından eğlenceli etkinlik önerilerine kadar geniş bir yelpazede bilgi sağlayan platform, ailelerin tatil sürecini daha verimli geçirmesini sağlıyor.

TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi de ebeveynlere yönelik içerikleriyle çocuk gelişimi ve ebeveynlik konusunda farklı başlıklara ışık tutuyor. Uzman görüşleri ve bilgilendirici içeriklerden oluşan akademi, ebeveynlerin ihtiyaç duydukları konularda güvenilir bilgiye ulaşmalarına destek olmayı amaçlıyor.