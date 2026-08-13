Adaların can damarı: Deniz ambulansları

Adalar’da acil sağlık hizmetlerinin önemli bir parçasını oluşturan deniz ambulanslarında iki gemi personeli ve iki sağlık personeli görev yapıyor.

Acil çağrı merkezine gelen ihbarın ardından ilk olarak kara ambulans ekipleri olay yerine yönlendiriliyor, ihtiyaç halinde ise deniz ambulansı devreye giriyor.

Acil bakım teknikeri Melek Can, “Ekiplerimiz gereken tüm tedavi müdahalesini yaptıktan sonra ileri tetkik ve tedavi için ihtiyaç duyduğu takdirde deniz ambulansından destek istiyorlar” diyerek süreci anlatıyor.

Can, deniz ambulansının hastayı en hızlı şekilde karaya ulaştırmasının ardından kara ambulansına teslim ederek uygun hastaneye sevk ettiklerini belirtiyor.

Her vakaya hazırlar

Adalar’da 7 gün 24 saat hizmet veren bir hastanenin bulunmaması, deniz ambulansı ekiplerinin çok farklı acil durumlara müdahale edebilecek eğitim ve donanıma sahip olmasını gerektiriyor.

Melek Can, “Her türlü hastaya her şekilde müdahale edebilecek hem eğitime hem de donanıma sahip olmak durumundayız” sözleriyle ekiplerin taşıdığı sorumluluğa dikkat çekiyor.

Kalp krizi ve kafa travmasının yanı sıra adaların dik rampaları nedeniyle bisiklet kazaları ve acil doğum vakaları da ekiplerin müdahale ettiği olaylar arasında yer alıyor.

Yaz aylarında artan ziyaretçi yoğunluğu ise ekiplerin karşılaştığı vakaların çeşitliliğini ve operasyon temposunu artırıyor.

Ambulans adeta hastane gibi

Deniz ambulansları, hastanın karaya ulaştırılması sırasında gerekli tıbbi müdahalelerin sürdürülebilmesine imkan sağlayacak donanıma sahip.

Can, ambulansın imkanlarını “Ameliyathane dışında bir hastanedeki yapılabilecek tüm donanıma ve müdahaleye sahip bir ambulansa sahibiz” sözleriyle anlatıyor.

Hastanın ambulansa alınmasının ardından eğitimli sağlık personeli, yolculuk boyunca gerekli müdahaleleri sürdürüyor.

Böylece özellikle hayati tehlikesi bulunan vakalarda hastaneye ulaşıncaya kadar geçen süre en etkin şekilde değerlendiriliyor.

Adalıların güven kaynağı

Deniz ambulansı ekipleri, gerçekleştirdikleri müdahalelerin ardından vatandaşlardan da önemli geri dönüşler alıyor.

Melek Can, bazı vatandaşların kendilerine “Siz olduğunuz için içimiz çok rahat” şeklinde teşekkür ettiğini aktarırken, kara ambulansından deniz ambulansına ve gerektiğinde helikopter ambulansa uzanan koordineli sürecin önemini vurguluyor.

Hastaların en kısa sürede uygun sağlık kuruluşuna ulaştırılması için ekipler, deniz ve kara ulaşımının tüm imkanlarını birlikte kullanıyor.

Adalar’da yaşayanlar ve bölgeyi ziyaret edenler için deniz ambulansları, acil sağlık hizmetlerine ulaşmada kritik bir güvence olarak görev yapıyor.