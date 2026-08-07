Ağız sağlığı ile Alzheimer arasında dikkat çeken ilişki

Ağız sağlığı yalnızca güçlü dişler ve sağlıklı bir gülüşten ibaret değil. Bilimsel araştırmalar, ağız sağlığının kalp-damar hastalıkları, diyabet, demans ve Alzheimer gibi birçok sağlık sorunuyla ilişkili olabileceğine işaret ediyor.

Bu nedenle ihmal edilen bir diş çürüğü ya da tedavi edilmeyen diş eti hastalığı, yalnızca ağız içinde başlayan bir sorun olarak görülmüyor. Uzmanlara göre ağızdaki kronik iltihaplar, zamanla tüm vücudu etkileyebilen sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor.

Çalışmalarda diş çürüğünün direkt Alzheimer’a etken olduğu değil de bununla ilişkili olduğu görülüyor. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Yılmaz Atalı

[Fotoğraf: Depo Photos]

Ağız sağlığı tüm vücudu etkiliyor

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Yılmaz Atalı ağız ile genel sağlık arasındaki güçlü ilişkiyi şöyle anlatıyor:

“Ağız sağlığımız sadece dişlerimizi ilgilendirmiyor. Kalbimizden beynimize tüm metabolizmamızı, vücudumuzu, hatta ruh sağlığımızı etkileyen bir faktör. Diş çürükleri ve ağızda kalan kronik iltihaplar zaman içinde beyindeki bazı mekanizmaları tetikleyebiliyor.”

Bilimsel çalışmalar ağız sağlığı ile Alzheimer ve demans arasında dikkat çeken bir ilişki bulunduğuna işaret ediyor. Prof. Dr. Atalı, bu konuda yapılan araştırmaları, “Çalışmalarda diş çürüğünün direkt Alzheimer’a etken olduğu değil de bununla ilişkili olduğu görülüyor. Diş çürüklerinin, ağızda kalmış kronik iltihapların beyindeki bazı mekanizmaları tetikleyerek bu hastalıklarla ilişkili olduğu yönünde bilimsel kanıtlar var” sözleriyle özetliyor.

En az günde iki defa etkili bir şekilde dişlerimizi fırçalamamız gerekiyor. Ayrıca altı ayda bir hekime giderek ağız içimizdeki patolojik değişiklikler, enfeksiyonlar, kronik enfeksiyonların varlığının-yokluğunun tespit edilip tedavisinin yapılması gerekiyor. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Gühan Dergin

Ağızdaki bakteriler beyni nasıl etkiliyor?

Araştırmalara göre bu süreçte en önemli rolü ağızdaki kronik iltihaplar ve bakteriler üstleniyor. Peki, beyin tüm bunlardan nasıl etkileniyor? Bu sorunun yanıtını ise Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Gühan Dergin’den öğreniyoruz:

“Ağız hijyenimize dikkat etmememiz durumunda diş eti kanamaları, fırçalama ve travma ile birlikte bu bakteriler kan dolaşımına girerek vücutta genel bir inflamasyona neden olabiliyor. Yapılan çalışmalarda özellikle damarların içinde oluşan ‘ateroskleroz’ dediğimiz kalınlaşmaların içinde, bu bakterilerin DNA’larına rastlanmış. Bu bakteriler damar inflamasyonuna yol açıyor. Bu da kalınlaşmaya neden olarak damarları tıkıyor ve kan akışını bozuyor. Böylece hem kardiyovasküler yapılarda beslenme problemi oluyor hem de beyindeki kan akışını bozarak demansı tetikleyebiliyor.”

[Fotoğraf: Depo Photos]

Ağız hijyenine dikkat

Alınacak basit önlemler, sadece ağız sağlığı için değil; bağlantılı muhtemel rahatsızlıkları önlemek için da yeterli. Prof. Dr. Dergin, bu noktada dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıralıyor:

“En az günde iki defa etkili bir şekilde dişlerimizi fırçalamamız gerekiyor. Ayrıca altı ayda bir hekime giderek ağız içimizdeki patolojik değişiklikler, enfeksiyonlar, kronik enfeksiyonların varlığının-yokluğunun tespit edilip tedavisinin yapılması gerekiyor. Aksi takdirde bu durumlarla karşılaşma olasılığı var. Yani ağız hijyenimize çok çok dikkat etmemiz gerekiyor.”

