1963 yılında İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacılar, yüzey çalışması sırasında fark etti Göbeklitepe'yi. Ancak en somut bulgular, 1986 yılında tarlasını süren bir çiftçinin bulduğu heykelle ortaya çıktı.

Taşın değerli olduğunu düşünen çiftçi, duyarlılık göstererek heykeli Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yetkililerine teslim etti. İlk olarak ne olduğu pek anlaşılmayan heykel, müzede koruma altına alındı.

Sonrasında Hilvan'daki Nevali Çori'de kazı yapmak için kente gelen ve müzede buluntuları gören Alman Prof. Dr. Klaus Schmidt, bu heykellerin çok önemli olduğunu düşündü. Ardından detaylı bir çalışma yapmaya başladı.

Dünyanın en eski tapınak kalıntıları Göbeklitepe'de

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden alınan izinle, Prof. Dr. Klaus Schmidt başkanlığında 1995'te bölgede kazı çalışmalarına başlandı.

Kazılarda Neolitik döneme ait, boyları 3 ila 6 metre, ağırlıkları da 40 ila 60 ton olan, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar bulundu.

Dünyanın en eski tapınak kalıntıları, 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli...

Bunlar da kazılarda ortaya çıkarılan eserlerden bazıları. Her geçen yıl ünü duyulan Göbeklitepe, yaklaşık 6 yıl önce UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"ne alındı.

Bayramda 25 bin ziyaretçi

Geçen yıl temmuz ayında ise Bahreyn'de düzenlenen 42'nci Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi.

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ören yerini, her yıl birçok yerli ve yabancı turistin ilgiyle ziyaret ediyor. Ören yeri, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından daha çok dikkat çekmeye başladı.

Göbeklitepe, Ramazan Bayramı tatilinde 25 bin 700 yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi.

Özellikle bayramın birinci gününden sonra yoğunluğun arttığı bölgede yetkililer, otoparkta yer kalmamasından dolayı, ziyaretçilerin araçlarını yaklaşık 2 kilometre mesafede park etmelerine olanak sağladı. Yerli ve yabancı turistler buradan ring araçlarla ücretsiz taşındı.

"Rekor kırdık diyebiliriz"

Göbeklitepe Kazı Başkanı Celal Uludağ, ören yerinin yıllardır ziyarete açık olduğunu belirterek, bu yıl ise rekor seviyede ziyaretçi ağırlamaya başladıklarına söyledi.

Buradaki potansiyelin farkında olduklarını ve buna göre çalışma yürüttüklerini anlatan Uludağ, "Göbeklitepe Yılı"nın sadece Şanlıurfa'da değil, bölgede çok ciddi bir turizm hareketliliği sağladığını söyledi.

Celal Uludağ, Ramazan Bayramı tatilinde de çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçinin Göbeklitepe'yi görmek için kente geldiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Özellikle bayramın ilk gününden sonra ziyaretçi sayımız daha da arttı. Tatil boyunca Göbeklitepe'de toplam 25 binin üzerinde ziyaretçi ağırladık. Geçen yıllarla kıyasladığımızda bu rakam oldukça iyi. Bu anlamda rekor kırdık diyebiliriz. Umutluyuz, inşallah yaz tatiliyle beraber yurt dışından da konuklarımız artacaktır. Bu anlamda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Göbeklitepe Yılı'nı en güzel şekilde değerlendirmek istiyoruz."

Kaynak: AA