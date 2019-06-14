Muş Bisiklet Derneği (MUBİD) üyeleri pedallarını bu kez köy okulundaki çocuklar için çevirdi.

"Pedalları İyiliğe Çevir" sloganıyla yola çıkan üyeler, çantalarına koydukları kitapları merkeze 23 kilometre mesafedeki Mercimekkale İlkokuluna götürdü ve kitapları öğrencilere dağıttı.

MUBİD üyesi Mehmet Sezgin, Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından gelen kitapları bisikletleriyle köy okullarına ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Hedefleri bütün köy okullarına ulaşmak

Bağışçıların yazdıkları mektupları da öğrencilere verdiklerini anlatan Sezgin, şöyle konuştu:

"Kampanyamız bir yıl sürecek. Köy okullarında eğitim gören çocuklar için pedal çeviriyoruz. Hedefimiz bütün köy okullarına ulaşmak. Şehir merkezinden hareket ederek Mercimekkale İlkokuluna geldik. Yaklaşık 23 kilometre bisikletle yol kat ettik. Yorulmadık çünkü heyecanlıyız. Bu heyecanı onlarla paylaştığımız için mutluyuz. Bu yıl sonuna kadar yaklaşık 6 bin kilometre yol kat etmeyi düşünüyoruz."

Kaynak: AA