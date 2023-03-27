Kente çetin geçen kışın ardından küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygın olarak yapıldığı köylerde meralarda otlayan koyunların yeni doğan kuzularla buluşma anı renkli görüntülere sahne oldu.

Gün boyu meralarda otlayan annelerinin, ahır kapılarının açılmasıyla büyük bir telaş ve heyecanla koşmaya başlayan süt kuzuları, yüzlerce koyunun arasından annelerini kokusundan ve sesinden tanıyarak hem süt emiyor hem de özlem gideriyor.

Yaklaşık 50 yıldır merkeze bağlı Bozbulut köyünde besicilik yaparak geçimini sağlayan 67 yaşındaki Rıza Koç, günün ilk ışıklarıyla hayvanlara bakmak için ahırın yolunu tuttuğunu söyledi.

Yeni doğan kuzuların annelerinden süt alışkanlığı kazanması için ayrı tutulduğunu belirten Koç, "Hayvanlarımız şubat ayında doğuma başlar. Şu anda doğum büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir. Bu yıl kar erken eridiği için hayvanlarımızı yaklaşık bir haftadır meraya bıraktık. Yeni doğan kuzuları anneleriyle sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa buluşmasını sağlıyoruz” diye konuştu.

Kente her ne kadar çetin kış şartları zorlu geçse bile o kuzularla koyunların buluşması bizlere ayrı bir huzur ve mutluluk verdiğini aktaran Koç,” süt kuzuları, yüzlerce koyunun arasından annelerini kokusundan ve sesinden tanıyarak hem süt emiyor hem de özlem gideriyor.