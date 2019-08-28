Denizli'nin Çal ilçesinde, 846 yıllık geçmişi olan "Sudan Koyun Geçirme Yarışması"nda çobanlar, sürülerinin lideri "mor koyunları"na özenle bakmayı sürdürerek gelecek yılki yarışlara hazırlamaya başladı.

Büyük Menderes Nehri kenarında her yıl ağustos ayının sonlarına doğru düzenlenen yarışmaya bu yıl 52 çoban katıldı.

Çevre ilçelerden de katılımcıların olduğu yarışmada derece elde etmek için büyük gayret sarf eden çobanlardan ancak ilk üç dereceye girenler ödüllendirildi.

Derece elde edemeyen çobanlar ise bir sonraki yıl düzenlenecek yarışmaya hazırlanmaya başladı. Tekrar sürülerin başına geçen elçi koyunlar da mesailerine devam ediyor.

"Mor koyun" ismini verdiği hayvanı ile yarışmaya katılan ancak derece elde edemeyen 80 yaşındaki Ramazan Çandır, geleneklerini sürdürmek için gelecek yıl da etkinliğe katılmak istediğini söyledi.

Bazı koyunlar sudan geçemediler

Yarışmada koyunun sudan geçemediğini anlatan Çandır, "Suyun başına geldiğimizde ben suya girdim ama "mor koyun" girmedi. Ön elemeden geçemedik. Koyunumun canı sağ olsun. O benim için çok değerli. Sürümün başı. Koyunuma gözüm gibi bakmaya devam edeceğim" dedi.

Yarışmacılardan Rafet Penirci, koyununun sudan geçmesine rağmen istediği puanı alamadığını anlattı.

Yarışmaya "Sütçü" ve "Moraliyim" adını verdiği elci koyunlarıyla katılan Orhan Güngör ise yarışma günü heyecanına yenik düştüğünü ve koyunu istediği performansı gösteremediği için üzgün olduğunu belirtti.

Sürülerin liderleri

Çobanlar, merada sürünün kontrolünü daha kolay sağlayabilmek ve kaybolmalarının önüne geçmek amacıyla kafa yapılarına ve tavırlarına bakarak seçtikleri kuzuları, "mor koyun" olarak yetiştiriyor.

Doğumdan kısa süre sonra anne koyundan ayırdıkları kuzuları, çocukları gibi özenle besleyen çobanlar, hayvanları büyüdüklerinde sürünün başına geçiriyor. Liderlik yapan koyun, çobanın komutlarına göre sürüyü yönlendirebiliyor.

Kaynak: AA