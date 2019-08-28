Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’nin kıyı kesimlerinde 31 Ağustos gecesi dört gözle bekleniyor.

Denizde balık popülasyonunu korumak için 15 Nisan tarihinde başlayan av yasağı, 31 Ağustos’u 1 Eylül’e bağlayan gece sona ererken, balıkçılar yaklaşan av sezonu için hazırlıklarını tamamlıyor.

Türkiye’nin tüm kıyı şeridi, yeni av sezonu öncesi son hazırlıklarını bitirmek üzere. İstanbul’da özellikle Garipçe, Anadolu Kavağı, Rumeli Kavağı gibi...

Karadeniz’e yakın balıkçı limanlarında hummalı bir çalışma var.

Zorlu av sezonuna hazırlanan balıkçılar, bir yandan hasarlı ağlarını onarıyor, bir yandan da teknelerinin tamirat ve tadilat işlerini yetiştirmeye çalışıyor.

Günler ve hatta haftalar sürecek yolculuklar için erzak depolayan balıkçılar, artık "Vira bismillah" demek için gün sayıyor.

Denizlerde geçen bir hayat

Şaban Bostan, İstanbul Poyrazköy Limanı’nda yeni av sezonunun başlamasını bekleyen balıkçılardan.

Aynı zamanda Türkiye Su Ürünleri Tulina ve Kılıç Balığı Avcılığı Derneği Başkanı olan Şaban Bostan da teknesindeki son hazırlıkları tamamlıyor.

İstanbul’dan Hopa’ya, Hopa’dan Alanya’ya kadar her denizde balıkçılık yaptığını söyleyen Bostan, çocukluğundan bu yana denizin içinde olduğunu belirtiyor.

Genç yaşlardan beri hemen hemen her sene balık avına çıkan Şaban Bostan, son yıllarda aşırı avlanmadan kaynaklanan balık sayısındaki azalmaya dikkat çekiyor.

Aşırı avlanma olumsuz etkiliyor

Şaban Bostan’a göre balıkçılığa kota sistemi gelmeli.

Aşırı avlanmaya karşı bir sistem geliştirmeleri gerektiğini savunan Bostan, amaçlarının geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da herkesin balık yemesini sağlamak olduğunu vurguluyor.

Bostan’a göre, aşırı avlanmanın yanında av mevsimi dışında illegal avlanmalar da denizlerimizdeki balık sayısını olumsuz etkiliyor.

Türkiye denizlerinin bir cennet olduğunu dile getiren Şaban Bostan, deniz ekosistemini korumak için balıkçılar olarak her zaman ellerinden geleni yapacaklarını ifade ediyor.

En büyük destek hayat arkadaşından

Rahmiye Bostan, balıkçı Şaban Bostan’ın hayat arkadaşı.

Rahmiye Bostan, 6-7 yol öncesine kadar eşi ve çocuklarıyla birlikte denizlere açılıyordu.

Denizlerden kendisini emekli eden Rahmiye Bostan, artık eşi ve çocuklarının yolunu gözlüyor.

"Onlar denizdeyken hep tedirgin oluyorum" diyen Rahmiye Bostan, aklının yarısının onlarla olduğunu anlatıyor.

Yaklaşan av sezonu öncesi kendince hazırlıklara katkıda bulunduğunu ifade eden Rahmiye Bostan, çamaşırların yıkanıp ütülenmesi ile birlikte uzun yolculuklar için yolluk hazırlayarak, eşi ve çocuklarına destek olduğunu aktarıyor.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu