Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DzKK) bünyesinde faaliyet gösteren ve caz tutkunu astsubaylardan oluşan Deniz Yıldızları Caz Orkestrası, 100 yıllık geleneğiyle Türk cazının amiral gemisi olma özelliği taşıyor.

Deniz Yıldızları Orkestrası Şefi Yarbay Bülent Yüksel, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığının "Türkay", Hava Kuvvetleri Komutanlığının "Cazın Kartalları" ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının "Deniz Yıldızları" olmak üzere üç caz orkestrası bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de caz parçalarının ilk defa Deniz Kuvvetleri gemilerinde çalındığına işaret eden Yüksel, "1900'lü yıllarda Ertuğrul Gemisi'nin salon orkestrası bu anlamda Türkiye'deki caz orkestralarının öncüsü olarak kabul edilebilir" dedi.

Yüksel, bu tarihten itibaren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandoları ve orkestralarının caz ile olan ilişkisinin güçlenerek devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"1990'lı yıllara gelindiğinde Ertuğrul Çayıroğlu ve dönemin bando şefi Yüzbaşı Ferhat Muratal'ın Donanma Komutanlığı Bandosu'nda yaktığı ateş, tüm Deniz Kuvvetleri Komutanlığını aydınlatmış bu ışık ülkedeki tüm cazseverlerin gözünü kamaştırmıştır."

"Türk ve dünya silahlı kuvvetlerinde bir ilk"

DzKK'nin 2009'da Türk ve dünya silahlı kuvvetlerinde bir ilke imza atarak Karamürsel'de Emekli Oramiral Metin Ataç'ın himayesinde bir caz festivali düzenlediğini vurgulayan Yüksel, DzKK'nin bünyesindeki orkestraların burada seçkin yapıtların sunulduğu bir konser verdiğini anlattı.

Deniz Yıldızları'nın böyle bir geleneğin devamı olduğuna dikkat çeken Yüksel, şöyle konuştu:

"Orkestra başta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin moral ve motivasyonunu artırmak, ülkede cazın gelişimine katkı sağlamak ve Komutanlığı çeşitli platformlarda temsil etmek maksadıyla 2008'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, alanında özel ihtisas sahibi bando astsubayları tarafından oluşturuldu. Cazın amiral gemisi olarak kabul edilebilecek Deniz Yıldızları Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Ankara ve Bodrum Caz Festivali gibi önemli festivallerde DzKK'yi temsil etmekte ve yurt içi ve yurt dışındaki konserlerinde dinleyicilere cazın en seçkin yapıtlarını sunmaya özen göstermektedir."

"Teknik seviyesi yüksek bando astsubayları"

Orkestra üyelerinin DzKK bandolarında görevli, caz alanında eğitim almış, teknik seviyesi yüksek bando astsubayları arasından seçildiğini anlatan Yüksel, orkestrada yer almak isteyen icracıların öncelikle cazı sevmesi, bunun yanında iyi bir caz dinleyicisi olması gerektiğini vurguladı.

Yüksel, "Elbette bu sevgiyi teorik bilgi ve pratikle taçlandırmalı ve bir o kadar da enstrümanına hakim olmalıdır. Deniz Yıldızları'na seçim aşamasında tüm bu hususlar göz önünde bulundurulmakta, orkestra üyelerinin konserlerdeki performansları belirleyici olmaktadır" dedi.

Yüksel, TSK'nin bünyesindeki üç caz orkestrasıyla önemli bir boşluğu doldurduğuna işaret ederek ücretsiz konserler ve müzikal etkinliklerle cazı çok geniş halk kitlelerine ulaştırdıklarını belirtti. Yüksel, sosyal sorumluluk projelerini özellikle eğitim amaçlı faaliyetleri tercih ettiklerini anlattı.

30 Ağustos'ta konser

Bülent Yüksel, Deniz Yıldızları Orkestrası'nın Zafer Bayramı, Bodrum Caz Festivali ve Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla cazseverlerle buluşacağını bildirdi.

30 Ağustos'taki konserin Kentpark AVM'de 19.30'da gerçekleşeceğini belirten Yüksel, "Bodrum Caz Festivali kapsamında 1 Eylül'de sahne alacağız. Preveze Deniz Savaşlarının yıl dönümü dolayısıyla 27 Eylül'de Ankara'da bir konserimiz olacak" dedi.

Kaynak: AA