Deniz üstünde yürüyormuş hissi veren kumdan bir geçit...

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi, Kızkumu Plajı ile ünlü. Ancak denize akan su kaynakları ve dalgaların oluşturduğu binlerce yıllık doğal oluşum batmaya başladı.

Efsanesi ve doğal güzelliğiyle her geçen gün biraz daha tanınan Kızkumu'nda, günde ortalama 5-10 bin kişi yürüyor. Yöre halkına göre bu biraz endişe verici. Çünkü Kızkumu, eskiden daha geniş ve daha sığken, şimdi giderek yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.

İlçenin en çok ziyaret edilen doğal güzellikleri arasında

Deniz üzerinde uzanan kızıl kumlu geçit, giderek dağılıyor. Uzmanlara göre, geçidi besleyen ve deniz üstünde tutan su kaynakları ve deniz canlıları incelenmeli.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, öncelikle bölgenin jeolojik yapısının çıkarılmasını gerektiğini söylüyor.

Marmaris'e 30 kilometre mesafedeki Kızkumu, ilçenin en çok ziyaret edilen doğal güzellikleri arasında yer alıyor.

Haber: Duygu Tuncer

Kamera: Özgür Kurşun

Kurgu: Elif Sağlıksunar