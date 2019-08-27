Rize'nin Fındıklı ilçesinde yaşayan Reşat Eren, uzun süren gurbet yaşamının ardından memleketine döndü, ev yapmak istedi. Ancak baba ocağındaki arazisi oldukça engebeliydi. Bir kayayı gözüne kestirdi, tepesine ev yapmaya karar verdi.

Karadeniz'in kayalık olduğunu söyleyen Eren, "Daha düzgün bir yerimiz olsa belki daha güzel bir şey yapardık ama baktım, 'Buraya ev yapacağım' dedim. Benim içim çok rahat, dünyayı değiştirseler bir yere gitmem" dedi.

Eşi bu fikrine karşı çıksa da kararını değiştirmedi. Yaşanan olumsuzluklara rağmen kaya üzerinde başladığı inşaatı bitirdi. Reşat Eren eşi Şengül Eren ise herkesten olumlu tepki aldıklarını anlattı.

Kayanın tepesindeki evin enerji ihtiyacı da güneş panelleriyle karşılanıyor. Reşat Eren'in bir odayla başlayan kaya ev öyküsü, yeni eklenen bölümlerle genişledi. Eren burada konuklarını ağırlıyor ve emekliliğin keyfini sürüyor.

Haber: Meryem Özdemir