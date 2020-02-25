Bombalara gülen Suriyeli Selva, artık emin ellerde. Minik kız ve ailesine Türkiye sahip çıktı.

Muhammed ailesi, İdilb'de önce akrabalarıyla vedalaştı. Ardından yanlarına aldıkları birkaç parça eşya ile birlikte evlerinden ayrıldı. Aile, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geldi.

Baba Abdullah Muhammed, Türkiye'nin kendilerine tanıdığı imkanlara minnettar. "Kızımla dünyaya bir mesaj vermeye çalıştık, çok şükür bu mesaj yerini buldu. Öncelikle Türk halkına, hükumetine ve özellikle de İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ya çok teşekkür ederim. Bize hayatımızı değiştirecek yardımı sağladılar. Türk hükumeti biz Suriye halkına ilk günden bu yana destek oluyor." diyerek duygularını dile getirdi.

Suriyeli baba Abdullah Muhammed, minik kızını savaşın travmasından korumak için bir oyun buldu. Ona bomba ve füze sesleri duyduğunda kahkaha atmayı öğretti.

Sosyal medyada paylaşılan Selva'nın kahkaha atan görüntüleri kısa sürede yayıldı, en çok izlenenler arasında yer aldı.