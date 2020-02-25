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Annesi ölen yavru köpeğe keçi annelik yapıyor
Hatay'da annesi ölen yavru köpeğe bir keçi sahip çıktı. Keçi, yavru köpeği emziriyor ve ona annelik yapıyor.
Sevimli yavruya annelik yapıyor, onu emziriyor. Keçi-köpek dostluğu yürekleri ısıtıyor.
Hatay'ın Hassa ilçesinde annesi ölen yavru köpeğe, keçi sahip çıktı. Onun karnını doyuruyor, yanından bir an olsun ayrılmıyor. Ancak zaman zaman yavru keçiler annelerini paylaşmak istemiyor.
Oğlaklarla köpek arasında tatlı bir rekabet yaşanıyor. Her şeye rağmen yavru köpeği kardeş gibi görüyorlar. Ağılın bir üyesi olan sevimli köpek de halinden hayli memnun.
Etiketler: keçi-köpek dostluğu annesi ölen yavru köpekSon Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 15:05
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