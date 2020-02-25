Sevimli yavruya annelik yapıyor, onu emziriyor. Keçi-köpek dostluğu yürekleri ısıtıyor.

Hatay'ın Hassa ilçesinde annesi ölen yavru köpeğe, keçi sahip çıktı. Onun karnını doyuruyor, yanından bir an olsun ayrılmıyor. Ancak zaman zaman yavru keçiler annelerini paylaşmak istemiyor.

Oğlaklarla köpek arasında tatlı bir rekabet yaşanıyor. Her şeye rağmen yavru köpeği kardeş gibi görüyorlar. Ağılın bir üyesi olan sevimli köpek de halinden hayli memnun.