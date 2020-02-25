Kahramanmaraş'ın Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yahya Kemal Mahallesi'nde yaşayan Filiz ve Gökhan Kara çiftinin çocukları Ecem Naz, yaklaşık 5 ay önce grip şikayetiyle tedaviye alındı.

Kalbi normalden büyük ve yavaş

Tedavi sürecinde karaciğer enzimlerinin fazla yükselmesi üzerine hastanenin yoğun bakım ünitesine alınan çocuğun, tetkiklerinde kalbinin normalden büyük olduğu tespit edildi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen çocuğun, kardiyoloji servisinde yapılan tetkiklerinde kalbinin çok yavaş çalıştığı ortaya çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Yaklaşık 1 ay yoğun bakımda kalan Ecem Naz, Başkent Üniversitesi Adana Hastanesine sevk edildi. Tedavinin ardından eve dönen aile, yeniden rahatsızlanan kızlarını 3 kez aynı hastaneye götürmek zorunda kaldı.

Son tetkikler sonrası doktorlar, çocuğa nakil yapılması gerektiğini belirtti. Nakil listesine eklenen Ecem Naz, uygun organın bulunmasıyla sağlığına kavuşmayı bekliyor.

[Fotoğraf: AA]

5 ay öncesine kadar sağlıklıydı

Anne Filiz Kara, 5 ay öncesine kadar çocuklarında herhangi bir sağlık sorunu olmadığını belirterek, "Bir anda hastalık çıktı. Kalp nakli gerektiği belirtildi. İlaç tedavisi devam edecek ama nakil acil ihtiyaç" dedi.

Baba da kalp hastası

Kendisi de yüzde 30 oranında kalp yetmezliği çeken baba Gökhan Kara da 15 yıl amatör takımda futbol oynadığını, 5 yıl önce ise kalp yetmezliği bulunduğunu öğrendiğini anlattı.

Şu an sadece çocuğunu düşündüğünü vurgulayan Kara, "Artık hayatımızı çocuğumuzun sağlığına bağladık. Umarım en kısa sürede nakil olur" dedi.

Baba Kara, bir elektrik firmasında çalışırken işsiz kaldığını, kendisine uygun iş aradığını söyledi.