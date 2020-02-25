Kararda, nikotin içersin veya içermesin, tütün mamulünü taklit eder şekilde kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargilenin ithalatının yasaklandığı belirtildi.

Ayrıca bu cihazların yedek parça ve solüsyonlarının ithalatına da yasak getirildi.

Kararda, bu cihazların yolcu ile girişi ve transit geçişine ilişkin düzenlemelerden de Ticaret Bakanlığının sorumlu olduğu aktarıldı.

Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.