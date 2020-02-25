Gönence-Malkara yolu üzeri su deposu yakınlarında, iddiaya göre, çöpleri temizlemek için U.İ. tarafından yakılan ateş, kendisine ait ahşap bağ evine sıçradı.

Büyüyen yangını kontrol altına almayı başaramayan U.İ. çareyi itfaiyeyi çağırmakta buldu.

[Fotoğraf: İHA]

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, bağ evindeki yangını söndürdü.

[Fotoğraf: İHA]

Tahta barakadan yapılan bağ evi küle dönerken, olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.