Haber Giriş: Kaynak: İHA
Aydın'da heyelan yol kapattı
[Fotoğraf: İHA]
Aydın'da yayla yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası yol trafiğe kapanırken, bölgeye giden belediye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Malgaçemir Mahallesi'nde yayla yoluna kaya parçalarının yuvarlandığını gören mahalle halkı, belediye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine giden belediye ekipleri, bölgede önlem alarak büyük bir facia yaşanmasının önüne geçti.
[Fotoğraf: İHA]
Ekiplerin bölgede bulundukları sırada büyük bir gürültü ile bir kaya parçası daha yola yuvarlandı.
Yol kısa süreli trafiğe kapanırken, belediye ekipleri yola düşen toprak ve kaya parçalarını kaldırarak yolu yeniden trafiğe açtı.
Etiketler: aydın heyelan kaya parçasıSon Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 03:05
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