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Polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor: 842 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Emniyet güçleri, uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Son bir haftada 65 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 842 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinasyonunda yurt genelinde son bir haftada yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.
Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.
Aramalarda ele geçirilen 55 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 141 bin 425 liraya el konulduğunu, 65 ilde 842 şüphelinin yakalandığını belirtti.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü uyuşturucu operasyonlarıSon Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 02:29
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