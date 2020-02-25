Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinasyonunda yurt genelinde son bir haftada yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Aramalarda ele geçirilen 55 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 141 bin 425 liraya el konulduğunu, 65 ilde 842 şüphelinin yakalandığını belirtti.