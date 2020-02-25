Yeşildağ Mahallesi İskele mevkiinde sazlık alanda ticari amaçlı yaşa dışı sülük avlayan D.A., avladığı 5 bin adet sülük ile birlikte, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Milli Parklar Şefliği tarafından el konulan sülükler doğaya bırakılırken, şahsa 73 bin 747 lira idari para cezası uygulandı.