Haber Giriş: Kaynak: İHA
Yasa dışı sülük avına 73 bin lira ceza
[Fotoğraf: İHA]
Konya’nın Beyşehir ilçesinde yasa dışı sülük avlayan kişiye 73 bin 747 lira para cezası kesildi.
Yeşildağ Mahallesi İskele mevkiinde sazlık alanda ticari amaçlı yaşa dışı sülük avlayan D.A., avladığı 5 bin adet sülük ile birlikte, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
Milli Parklar Şefliği tarafından el konulan sülükler doğaya bırakılırken, şahsa 73 bin 747 lira idari para cezası uygulandı.
Etiketler: Konya sülük sülük avına para cezasıSon Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 03:10
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