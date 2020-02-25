Haber Giriş: Kaynak: DHA
İzmit'te yangın: 4 balıkçı barınağı küle döndü
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir sahilde çıkan yangında 4 balıkçı barınağı kullanılamaz hale geldi, 2 tekne ise hasar gördü.
İzmit Kemalpaşa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerindeki balıkçı barınaklarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyerek ahşap barınakları saran alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yapılan incelemede 4 balıkçı barınağı kullanılamaz hale geldi, 2 tekne ise hasar gördü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: yangın tekne Kocaeli İzmit sahili izmit balıkçı barınağıSon Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 03:34
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