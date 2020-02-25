Devasa yapıların arasında yapayalnız kaldı. Ya kesilecekti ya da yeri değiştirilecekti. 55 yaşındaki servi ağacı için zor olan seçildi. Sökülerek 750 metre ileride inşa edilen caminin önüne dikilmesine karar verildi.

İnşaat firmasının CEO'su Ahmet Atış, projede yaklaşık 100 kişi çalıştığını söyleyerek, "5 ayrı ekip vardı. İnşallah bugün sonuçlanacak" dedi.

Bursa'da inşaat alanının ortasında kalan ağaç önce köklerinden kurtarıldı. Etrafına adeta çelikten saksı oluşturuldu. Alınan tertibatla birlikte ağacın ağırlığı 70 tona ulaştı. Vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Dorseye yüklenerek taşındı. 750 metrelik bu yolculuk tam bir saat sürdü. Servi ağacı, yeni yerinde yaşamaya devam edecek.