Gezi Eylemleri davasından beraat eden Osman Kavala, 15 Temmuz darbe soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuran Osman Kavala'nın avukatları, tutukluğa itiraz etti.

İtirazda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tahliye kararı, iki senelik tutuklu kalma süresinin dolduğu ve uzatılamayacağı gerekçe gösterildi.

Şüphelinin kaçma şüphesi olmadığı ve Henri Barkey ile yapıldığı iddia edilen görüşme tarihlerinin hatalı olduğu da öne sürüldü.