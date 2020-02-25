İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün meteorolojik uyarısına işaret edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden verilen bilgiye göre, yarın güney ve güneybatı yönlerinden esecek olan rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren bölgemizde fırtına (60-75 km/saat), perşembe günü ise kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."